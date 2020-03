Estudiantes-Racing Club: encontro de encerramento do campeonato argentino

Estudiantes de La Plata e Racing Club defrontam-se, na madrugada desta terça-feira (00h10), em jogo a contar para a última jornada do campeonato argentino de futebol, num encontro sem grande expectativa para qualquer uma das equipas.



À entrada para esta jornada, o Estudiantes de La Plata, de Marcos Rojo - antigo jogador do Sporting -, posiciona-se no 13.º lugar, com 30 pontos, fruto de oito triunfos, seis empates e oito derrotas, enquanto que o Racing Club é 7.º classificado, com 33 - sem possibilidades de chegar à classificação direta para a Libertadores -, tendo somado até ao momento oito vitórias, 12 (!) empates e duas derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Estudiantes LP registou uma vitória, dois empates e duas derrotas, ao passo que o Racing Club somou dois triunfos e três empates.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos do Racing Club contra um do Estudiantes de La Plata nos últimos cinco duelos, tendo-se registado ainda dois empates entre ambos - nos últimos dois jogos.

CÓD 353 Estudiantes LP 2.08 Empate 2.82 Racing Club 3.33