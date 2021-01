Estugarda-Bor. M'gladbach: de olho na Europa

Separados por 3 pontos, Estugarda e Borussia M'gladbach encontram-se na tarde deste sábado na Mercedes Benz Arena, num embate da 16.ª jornada da Bundesliga que colocará frente a frente o décimo e o sétimo colcoados, respetivamente.



Com 24 pontos, o conjunto visitante chega a este jogo vindo de três vitórias seguidas, incluíndo uma goleada na Taça da Alemnha diante do Elversberg por 5-0. Quanto ao Estugarda, também venceu no embate que teve na Taça, há três semanas, mas pelo meio perdeu um encontro com o RB Leipzig.



Sem Maxime Awoudja, Hamadi Al Ghaddioui e Erik Thommy, o Estugarda tentará neste jogo repetir a vitória que conseguiu no último embate entre estas duas equipas - 1-0 em 2018/19 -, ao passo que o Borussia Mönchengladbach, sem o suspenso Marcus Thuram, procurará a primeira vitória em Estugarda desde 2015.

CÓD 144 Estugarda 2.85 Empate 3.73 Bor. M'gladbach 2.25