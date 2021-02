Estugarda-Bor. M'gladbach: duelo da Taça da Alemanha

Encontro dos oitavos-de-final da Taça da Alemanha, com um embate entre equipas da Bundesliga, entre Estugarda e Borussia M'gladbach.



Sétimo na tabela do campeonato, com 32 pontos, o conjunto visitante chega a este jogo num bom momento, com sete encontros seguidos sem perder, numa série na qual venceu cinco e empatou dois. Por outro lado, em sete dos últimos nove foi a primeira equipa a marcar, sendo que em quatro dos últimos cinco registaram-se tantos de ambas as equipas.



Quanto ao Estugarda, décimo na tabela do campeonato, com 25 pontos, vem de um triunfo diante do Mainz que travou uma sequência de duas derrotas e um empate. Curiosamente esse empate foi diante do adversário desta noite na Mercedes Benz Arena.



Falando precisamente do confronto direto, note-se que o Borussia foi a primeira equipa a marcar em sete dos últimos nove duelos disputados entre estas duas equipas, tendo vencido seis, perdido dois e empatado o outro.

CÓD 196 Estugarda 2.58 Empate 3.46 Bor. M'gladbach 2.3