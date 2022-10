Estugarda-Union Berlim: líder visita equipa que ainda não venceu

CÓD 196 Estugarda 2,55 Empate 3,05 FC Union Berlim 2,75

Surpreendente líder da Bundesliga, em igualdade com o Friburgo, o Union Berlim visita este domingo o reduto do Estugarda, numa partida da 9.ª jornada na qual procurará um regresso aos triunfos depois de na jornada passada ter perdido pela primeira vez, diante do Eintracht Frankfurt.Depois desse duelo, ainda assim, os de Berlim conseguiram vencer na Liga Europa, batendo fora de casa os suecos do Malmö por 1-0, isto num jogo no qual já não contaram com Timo Baumgartl e Tim Maciejewski, dois jogadores que testaram positivo à Covid-19 no início da semana.Quanto ao Estugarda, neste jogo sem Josha Vagnoman e Nikolas Nartey, ainda não venceu esta temporada na Bundesliga, tendo como melhores resultados os cinco empates que conseguiu. Nos últimos dois jogos perdeu sempre, sendo que esta temporada, em oito jogos, apenas por uma vez não sofreu golo.Nas contas do confronto direto, os de Berlim levam seis jogos seguidos sem perder diante do Estugarda. Por outro lado, note-se que apenas um dos últimos oito jogos não teve golos de ambas as equipas. Falando ainda em golos, de referir que o Union foi a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco encontros.