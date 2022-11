EV Zug-RB Munique: suíços com ligeira vantagem no frente a frente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

EV Zug e RB Munique defrontam-se na tarde de quarta-feira, a partir das 18:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda mão dos oitavos de final dos playoffs da Liga dos Campeões de hóquei no gelo, num encontro em que a formação da casa chega com vantagem depois do triunfo (5-1) na primeira mão da eliminatória.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o EV Zug registou quatro vitórias (Ambri-Piotta, EHC Kloten, RB Munique e Biel) e uma derrota (Lausanne), ao passo que o RB Munique somou quatro triunfos (Straubing Tigers, Kolner, Bremerhaven e Augsburger Panther) e um desaire (EV Zug).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do EV Zug, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o RB Munique a levar a melhor nos outros dois embates realizados durante esse mesmo período de tempo.