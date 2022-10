Everton-Manchester United: toffees em recuperação

CÓD 176 Everton 3,4 Empate 3,4 Manchester Utd. 2,05

Num jogo com um horário pouco comum, pelas 19 horas, Everton e Manchester United encontram-se este domingo em Goodison Park, numa partida da 9.ª jornada da Premier League que colocará frente a frente o 11.º e o 6.º colocados, respetivamente.Com 12 pontos, os red devils chegam a este jogo depois de uma vitória bastante suada diante do Omonia a meio da semana, mas ainda na ressaca na goleada sofrida no fim de semana passado, aos pés do Man. City, por 6-3. Neste jogo, Erik Ten Hag continua a ter muitas baixas, incluindo Donny van de Beek. Martin Dúbravka, Aaron Wan-Bissaka e Harry Maguire. Raphaël Varane está em dúvida.Quanto ao Everton, com 10 pontos, está numa grande fase de recuperação, levando já sete jogos seguidos sem perder - ainda que apenas tenha ganho três deles, dois dos quais nas mais recentes jornadas. Os toffees têm cinco baixas (Yerry Mina, Mason Holgate, Ben Godfrey, Andros Townsend e Nathan Patterson).No que ao confronto direto diz respeito, nota para o facto do Man. United ter sido a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco jogos. A exceção foi precisamente o duelo mais recente, no triunfo do Everton, em abril, por 1-0.