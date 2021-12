Everton-Newcastle: magpies motivados após empate com o Man. United

CÓD 208 Everton 1.71 Empate 3.57 Newcastle 4.46

Sem jogar há quase duas semanas, o Everton volta esta quinta-feira à ação na Premier League, para receber em Goodison Park a visita do Newcastle, num duelo no qual terá pela frente um conjunto magpie que é apenas 19.º e penúltimo, mas que vem de um empate diante do Man. United.Com 19 pontos, os toffees têm até ao momento 5 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, com 21 golos marcados e 29 sofridos. Em termos de jogadores indisponíveis, são baixas Richarlison, Yerry Mina, Tom Davies, Andros Townsend e Gylfi Sigurdsson. Olhando ao registo recente, note-se que o Everton leva seis jogos seguidos a sofrer - e sempre em primeiro lugar. Em cinco desses duelos, refira-se, ao intervalo estava em desvantagem.Quanto ao Newcaslte, vem do tal empate diante do Man. United, num jogo no qual travou uma sequência de três derrotas seguidas. Algo que será complicado repetir, especialmente por conta das várias ausências (Federico Fernández, Allan Saint-Maximin, Callum Wilson, Paul Dummett, Jamal Lewis, Javier Manquillo, Joseph Willock, Ciaran Clark e Matt Ritchie). Por outro lado, os magpies nesse duelo, apesar da boa imagem dada, sofreram golo, tal como nos três jogos anteriores.Em relação ao confronto direto, aí há motivos para otimismo, já que o Newcastle não perde diante do Everton há três partidas, sendo que nas últimas seis marcou sempre (mas sofreu em cinco delas). Na época passada, refira-se, venceu ambos os duelos, tanto em casa (2-1) como fora (2-0).