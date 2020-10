Excelsior-De Graafschap: forasteiro atravessam bom momento

Excelsior e De Graafschap defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 6.ª jornada do segundo escalão de futebol holandês (Eerste Divisie), num encontro que colocará frente a frente duas equipas com um arranque algo semelhante.

À entrada para esta ronda, o Excelsior posiciona-se no 12.º lugar, com 6 pontos, fruto de duas vitórias e três derrotas, enquanto que o De Graafschap encontra-se no 6. posto, com 9 pontos, após somar três triunfos e uma derrota (tem menos um jogo disputado).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e não oficiais, o Excelsior registou duas vitórias (Jong PSV e Dordrecht) e três derrotas (Almere City, Telstar e Jong Ajax), ao passo que o De Graafschap somou quatro triunfos (Den Bosch, Braunschweig, Roda e Nijmegen) e uma derrota (Jong AZ).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas equipas, com ambas a conquistarem duas vitórias e um empate nos últimos cinco jogos disputados entre as duas formações.