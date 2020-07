Famalicão-Boavista: famalicenses não querem perder o 5.º lugar da Liga NOS

O Famalicão recebe, este sábado, o Boavista em jogo a contar para a 33.ª jornada da Liga NOS, num encontro que poderá ser determinante para as equipas que lutam por um lugar nas competições europeias, como é o caso do Famalicão.

À entrada para esta ronda, os minhotos posicionam-se no 5.º lugar da tabela classificativa, com 52 pontos - logo atrás de Sp. Braga (4.º), que soma 57 -, enquanto que os axadrezados são o 12.º colocado, com 38 pontos, tendo já garantido a permanência no principal escalão português de futebol na próxima temporada.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Famalicão registou duas vitórias (Tondela e Vitória de Setúbal), dois empates (Moreirense e Benfica) e uma derrota (Portimonense), ao passo que o Boavista somou um triunfo (Santa Clara) e quatro derrotas (FC Porto, Benfica, Marítimo e Portimonense).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a vantagem do Famalicão, que venceu dois dos três duelos registados até ao momento entre as duas equipas, tendo-se registado ainda um empate entre ambas.