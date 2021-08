Famalicão-FC Porto: minhotos à procura dos primeiros pontos na Liga

Famalicão e FC Porto defrontam-se, este domingo, pelas 18 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada da Primeira Liga, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que arrancaram de forma completamente diferente esta nova temporada.

Na primeira jornada da prova, o Famalicão perdeu (0-2) na deslocação ao terreno do europeu Paços de Ferreira, enquanto que o FC Porto bateu, em casa, o Belenenses SAD, também por 2-0.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram ou estiveram recentemente inseridas, de notar que o Famalicão registou três vitórias (Nacional, Feirense e Estoril) e duas derrotas (Moreirense e Paços de Ferreira), ao passo que o FC Porto somou quatro triunfos (Académico de Viseu, Lille, Lyon e Belenenses SAD) e um empate (AS Roma).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do FC Porto, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Famalicão a levar a melhor nos dois restantes duelos.