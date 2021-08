Famalicão-Sporting: leão procura 'matar' borrego

Encontro da 3.ª jornada do campeonato nacional, com o Famalicão a receber a visita do campeão nacional Sporting, num duelo entre duas formações que estão em polos opostos da tabela. O leão tem 9 pontos em 3 jogos, é líder destacado juntamente com o Benfica, ao passo que o Famalicão é penúltimo, ainda sem qualquer ponto conquistado.



A turma nortenha, perdeu os três encontros que disputou, tendo sofrido 6 golos e marcados 2, ao passo que o Sporting conta com 7 golos marcados e 1 sofrido nesses três triunfos conseguidos.



Olhando ao registo estatístico, o Sporting leva nove jogos consecutivos sem perder e sete triunfos consecutivos - contando duelos de preparação. Em oito dos últimos dez o marcador teve mais do que 3 golos, sendo que em sete dos últimos nove foi o leão a primeira equipa a marcar.



Quanto ao confronto direto, curiosamente o Famalicão não perdeu nenhum dos últimos quatro duelos com o Sporting, ainda que tenha sofrido sempre nos últimos oito. Nos mais recentes, disputados na época passada, o marcador ficou-se sempre pelo empate - primeiro 2-2 em Famalicão e depois 1-1 em Alvalade.

CÓD 109 Famalicão 6.16 Empate 4.27 Sporting CP 1.46