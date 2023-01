Famalicão-Vizela: separados por 4 pontos na tabela

CÓD 127 FC Famalicão 2,3 Empate 3,2 FC Vizela 3,05

Duelo da 15.ª jornada do campeonato nacional, com Famalicão e Vizela a encontrarem-se esta sexta-feira numa partida que colocará em confronto o 14.º e o 11.º colocados, respetivamente.Em melhor posição, o Vizela tem 18 pontos e nos últimos dois jogos de campeonato conseguiu vencer. No total, os de Vizela totalizam cinco vitórias, três empates e seis derrotas, com 14 golos marcados e 13 sofridos. Em temros de golos, contando todas as provas, o Vizela foi a primeira eqipa a sofrer em oito dos últimos dez jogos.Quanto ao Famalicão, tem 14 pontos, chegando a este jogo vindo também de um triunfo na última partida de 2022. No total, os famalicenses têm quatro triunfos, dois empates e oito desaires. Em termos de golos, marcaram 13 e sofreram 18. Nos últimos três jogos, refira-se, o Famalicão não sofreu golos.Qunato ao confronto direto, o Famalicão leva três jogos sem perder e quatro a marcar ao Vizela. Na época passada os dois duelos entre as equipas acabaram em empates a um.