FC Botosani-FCSB: arranca o campeonato romeno

Duelo de abertura do campeonato romeno, com o FC Botosani a receber a visita do FCSB, numa partida que colocará frente a frente o sexto da época passada ao segundo.



Vicecampeão em 2020/21, o FCSB vem de uma mini pré-temporada com duas vitórias (8 golos marcados e 2 sofridos), tendo pela frente neste duelo um conjunto de Botosani que no ano passado acabou no último posto da fase de campeão e que nesta pré-época perdeu ambos os jogos que disputou.



Olhando ao confronto direto, o FCSB leva quatro vitórias seguidas e sete duelos consecutivos sem perder e sempre a marcar. Note-se que em cinco dos últimos seis o Botosani também conseguiu faturar.

CÓD 147 FC Botosani 3.71 Empate 3.1 FCSB 1.65