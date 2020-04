FC Slavia Mozyr-FC Minsk: jogo equilibrado que promete golos

Segue a disputa da 6.ª jornada da Liga bielorrussa, com o FC Slavia Mozyr a receber a visita do FC Minsk, numa partida que colocará frente a frente o 10.º e o 11.º colocados, respetivamente.



Separados por 1 ponto e por uma posição, estes dois conjuntos entram nesta partida vindos de momentos menos bons, especialmente os forasteiros, que chegam a este duelo com três derrotas consecutivas no registo, que anularam um arranque bastante positivo, com duas vitórias nas primeiras duas partidas da época.



Quanto FC Slavia Mozyr, vem de um empate e uma derrota, mas curiosamente já conseguiu aquele que terá sido o resultado mais surpreendente do ano, quando bateu o BATE Borisov, para a Taça, por 1-0. Aliás, ganhar aos grandes parece ser o mote da presente temporada, já que nos dias anteriores tinha ganho ao Dínamo Brest e também ao mesmo BATE, no caso para a Taça.



Quanto a estatísticas, de notar que tudo aponta para que este encontro tenha alguns golos, especialmente porque a tendência recente diz que oito dos últimos dez encontros entre estes dois conjuntos tiveram mais de dois golos. Para mais, nesses mesmos duelos ambas as formações marcaram.



De resto, ainda falando em golos, de notar que o FC Minsk sofre golos há sete partidas, sendo que em cinco dos últimos seis encontros foi mesmo a primeira equipa a sofrer.

CÓD 116 FC Slavia Mozyr 1.95 Empate 2.84 FC Minsk 3.21