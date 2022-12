FCSB-FC Botosani: terceiro duelo da temporada entre ambas as equipas

Em jogo da 21.ª jornada do campeonato romeno, FCSB e Botosani encontram-se esta segunda-feira na capital, num duelo que colocará frente a frente o 4.º e o 13.º, respetivamente,



Com 35 pontos, o FCSB tem até ao momento 10 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, sendo qeu este duelo surge precisamente na sequência de um desaire (0-1 diante do Cluj). Esse jogo, refira-se, confirmou a tendência para haver poucos golos nos jogos da equipa de Bucareste: cinco dos últimos sete tiveram menos do que 3.



Quanto ao Botosani, tem 21 pontos, fruto de 4 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. A formação visitante leva nove jogos sem ganhar e nos últimos quatro sofreu sempre pelo menos um golo. Falando em golos, o Botosani foi a primeria equipa a encaixar golos em seis dos últimos oito jogos.



Quanto ao confronto direto, o FCSB leva onze jogos sem perder diante do Botosani, tendo vencido nos últimos três. Dois deles já nesta temporada, com triunfos por 3-2 e 2-0. Como será o terceiro embate?

