FCSB-West Ham: duelo a feijões na Conference League

CÓD 144 FCSB 5,7 Empate 4,25 West Ham 1,49

Duelo sem nada para decidir no Grupo B da Conference League, com os romenos do FCSB, já eliminados, a receberem a visita dos ingleses do West Ham, uma equipa que já está apurada diretamente e que procurará alcançar a sexta vitória em outros tantos jogos.Com cinco triunfos, 10 golos marcados e 4 sofridos, o West Ham é claramente a equipa em melhor forma neste grupo, ainda que no plano interno venha de uma derrota que pode abalar um pouco a confiança. Já os romenos, para lá de estarem já afastados de qualquer chance de apuramento, entram em campo vindos de dois jogos seguidos sem ganhar, incluindo uma derrota diante do U. Cluj por 2-1.Na primeira volta, em Londres, o West Ham venceu por 3-1.