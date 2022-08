Ferencvaros-Qarabag: tudo para decidir em Budapeste

CÓD 109 Ferencvaros 2.18 Empate 3.3 Qarabag 3.14

Depois da igualdade a um golo na primeira mão, Ferencvaros e Qarabag encontram-se esta terça-feira em solo húngaro, numa partida que na prática irá começar do zero no que à luta pelo playoff da Champions diz respeito. Aqui a grande diferença acaba por ser o facto do Ferencvaros ter o factor casa do seu lado, já que a Groupama Aréna deve estar bem composta para apoiar a sua equipa.Com seis jogos oficiais disputados esta temporada, o Ferencvaros conta até ao momento três vitórias, dois empates e uma derrota. Cinco desses encontros foram nesta Champions, uma competição na qual já deixou pelo caminho o Tobol Kostanay (6-1) e Slovan Bratislava (5-3). Olhando aos golos, o Ferencvaros foi a primeira equipa a marcar nos últimos cinco jogos, ainda que em quatro deles tenha também sofrido pelo menos um golo.Quanto ao Qarabag também tem seis encontros disputados e curiosamente o mesmo registo de três vitórias, dois empates e uma derrota. Nesta Champions deixou pelo caminho o Lech Poznan (6-1) e o Zurich (5-4). A turma azeri não perde há cinco jogos e nos últimos oito sofreu sempre pelo menos um golo. Nos últimos cinco ambas as equipas marcaram, sendo que em quatro deles o marcador final teve 3 ou mais golos - a exceção foi precisamente o duelo desta primeira mão.