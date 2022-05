Finlândia-Noruega: arranca o Campeonato do Mundo de hóquei no gelo

Finlândia e Noruega defrontam-se, esta sexta-feira, a partir das 18:20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira jornada do grupo B do Campeonato do Mundo de hóquei no gelo, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que têm tido dificuldades para somar resultados positivos.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que a Finlândia registou uma vitória (Áustria) e quatro derrotas (Suécia - em dois momentos -, Suíça e República Checa), enquanto que a Noruega somou dois triunfos (Dinamarca e Eslováquia) e três desaires (Noruega, Dinamarca e França).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a total superioridade da Finlândia, seleção que venceu todos os últimos cinco duelos até ao momento disputados entre os dois países.