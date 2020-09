FK Riteriai-Slovan Liberec: encontro da Liga Europa

Encontro da 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa, com os lituanos do FK Riteriai a receberem a visita dos checos do Slovan Liberec, numa partida na qual estarão frente a frente duas formações que entram em campo com rodagens competitivas na nova época bem distintas.



Os da casa, já com 16 jogos no campeonato local, disputaram já uma ronda prévia nesta Liga Europa, ao passo que o Slovan entra em campo com apenas três jogos oficiais jogados na nova época, nos quais somaram dois triunfos e um desaire.



Quanto ao FK Riteriai, em 16 jogos do campeonato que já disputaram apenas venceram um, algo que mostra bem a sua época para esquecer e que poderá ser agravada neste encontro, no qual terá pela frente uma formação checa que em teoria será favorita a levar a vitória naquele que será o primeiro confronto direto entre ambas as equipas.

CÓD 165 FK Riteriai 6.82 Empate 4.41 Slovan Liberec 1.31