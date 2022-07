Fluminense-Corinthians: Vítor Pereira visita o Maracanã

• Foto: Reuters

Dia de jogo grande no Brasileirão, com Fluminense e Corinthians a encontrarem-se na noite deste sábado no Maracanã, num encontro da 15.ª jornada que colocará frente a frente o 6.º e o 2.º colocados, respetivamente.



Mais bem cotado na tabela, o Timão de Vítor Pereira tem 26 pontos e totaliza até ao momento sete vitórias, cinco empates e duas derrotas. Marcou até ao momento 17 golos e sofreu 10. Olhando para todas as provas, a equipa do técnico português vem de seis jogos seguidos sem perder e quatro sem sofrer golos. E já que falamos em golos, note-se que apenas um dos últimos dez jogos do Corinthians tiveram 3 ou mais golos no total final.



Relativamente aos cariocas, têm 21 pontos e contam com seis vitórias, três empates e cinco derrotas, tendo marcado 16 golos e sofrido 14. Tal como o Timão, a equipa do Rio de Janeiro vem numa boa fase, com três vitórias consecutivas e quatro jogos seguidos sem perder.



No que ao confronto direto diz respeito, o Corinthians leva três jogos seguidos sem perder diante do Fluminense, uma equipa à qual marcou sempre nos últimos cinco jogos.



A fechar, um olhar às baixas, que são várias no Timão e prometem deixar Vítor Pereira com algumas dores de cabeça: Paulinho, Maycon, Willian, Gil, Roni e Yuri Alberto. Quanto ao Flu, tem apenas Nonato e John Kennedy como baixas.

Por Record