França-Dinamarca: campeão inicia defesa do título

CÓD 120 França 1.69 Empate 3.75 Dinamarca 4.95

Paris recebe esta sexta-feira um duelo de equipas que vão estar no Mundial'2022, com a França a receber a visita da Dinamarca numa partida da 1.ª jornada no Grupo A1 da Liga das Nações.Campeã mundial em título e detentora desta mesma Liga das Nações, a França inicia a defesa do cetro com uma partida que surge numa fase relativamente positiva, com sete jogos seguidos a ganhar e nove sem perder. Em cinco dos últimos seis jogos dos franceses o marcador teve 3 ou mais golos.Quanto aos dinamarqueses, que dominaram o seu grupo de apuramento rumo ao Qatar, entram em campo vindos de uma vitória sobre a Sérvia num encontro de preparação em março, isto depois de terem sofrido duas derrotas, uma na qualificação e outra num particular. Em termos estatísticos, os nórdicos foram os primeiros a marcar em oito dos últimos dez jogos que disputaram, sendo que em cinco dos últimos sete o marcador final teve 3 ou mais golos.Na conta do confronto direto há vantagem recente da França, com três jogos seguidos sem perder, com um empate e duas vitórias.