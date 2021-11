Francis Tiafoe-Marcos Giron: jogo da 1.ª ronda do Masters 1000 de Paris

Num encontro da ronda de abertura do Masters 1000 de Paris, o francês Francis Tiafoe defronta esta terça-feira o norte-americano Marcos Giron, num duelo que colocará frente a frente o 41.º e o 57.º da hierarquia mundial, respetivamente.



A atuar em 'casa', Francis Tiafoe espera usar esse trunfo a seu favor, isto depois de no fim de semana passado ter perdido na final de Viena diante de Alexander Zverev. Um desfecho negativo para uma boa semana do ex-top-30 mundial, que esta temporada tem 38 vitórias e 25 derrotas.



Quanto a Marcos Giron, chegou ao quadro principal vindo do 'qualifying', depois de ter superado duas rondas, a primeira delas deixando pelo caminho um francês: o veterano Gilles Simon. No total de época, refira-se, o norte-americano de 28 anos leva 31 vitórias e 23 derrotas.