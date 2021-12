Getafe-Athletic Bilbao: fecho da jornada na Liga espanhola

CÓD 165 Getafe CF 3.29 Empate 2.88 Athletic Bilbau 2.27

No fecho da jornada 16 da Liga espanhola, Getafe e Athletic Bilbao encontram-se esta segunda-feira no reduto dos madrilenos, numa partida que colocará frente a frente o penúltimo e o oitavo colocado, respetivamente.Com 20 pontos, os bascos têm até ao momento 4 vitórias, 8 empates e 3 derrotas, com 13 golos marcados e 11 sofridos. A questão aqui é que, apesar de estar mais ou menos bem colocado, o Athletic leva seis jogos seguidos sem ganhar, com quatro empates e dois desaires no registo. Neste jogo, refira-se, o Athletic não contará com Peru Nolaskoain, Dani Vivian, Yuri Berchiche e Asier Villalibre.Já o Getafe tem 10 pontos, fruto de 2 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, com 10 golos marcados e 19 sofridos. A turma da casa, ainda assim, vem para este jogo algo motivada, já que não perdeu nenhum dos últimos três jogos, incluindo uma goleada na Taça do Rei diante do Mollerussa.Quanto ao confronto direto, note-se desde logo pelo registo de golos, já que o Getafe leva sete partidas seguidas a marcar ao Athletic (em cinco deles também sofreu). Apesar desse registo, note-se que apenas um dos últimos seis jogos teve mais do que 3 golos. A exceção foi precisamente na época passada, com o triunfo basco por 5-1 em casa, em janeiro.