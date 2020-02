Gil Vicente-Benfica: águias sem margem de erro

O Gil Vicente recebe, esta segunda-feira, o Benfica, em jogo a contar para a 23.ª jornada da Liga NOS, num encontro que poderá ser determinante para a liderança do campeonato.



À entrada para esta jornada, a formação gilista posiciona-se no 10.º lugar, com 26 pontos, fruto de seis triunfos, oito empates e sete derrotas. Contudo, as águias, depois de duas derrotas consecutivas, com FC Porto e Sp. Braga, não tem mais margem de erro para errar no topo da classificação. Neste momento, soma 54 pontos, mais dois que os azuis e brancos.



Nos últimos cinco jogos disputados para a prova, o Gil Vicente registou uma vitória, dois empates e duas derrotas, enquanto que o Benfica somou três triunfos e duas derrotas.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos dos encarnados contra nenhum dos gilitas, tendo-se registado ainda um empate entre ambos.

CÓD 129 Gil Vicente 6.58 Empate 3.96 SL Benfica 1.47