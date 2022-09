Godoy Cruz-Arsenal Sarandi: novo empate à vista?

Em jogo da 17.ª jornada do campeonato argentino, Godoy Cruz e Arsenal Sarandi encontram-se esta segunda-feira no Estádio Malvinas Argentinas, num duelo que colocará em confronto o 4.º e o 17.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição, o Godoy Cruz tem 28 pontos e chega a este jogo com uma sequência de quatro jogos seguidos sem perder, com três vitórias e um empate. Quanto ao Arsenal Sarandi, tem 19 pontos, tendo nos últimos quatro jogos... ficado sem vencer.



Em termos de confronto direto, estas duas equipas defrontaram-se em duas ocasiões na época passada, tendo havido empates em ambos os jogos: 3-3 e 0-0, sempre em casa do Arsenal.

Por Record