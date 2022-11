Green Bay Packers-Dallas Cowboys: visitantes atravessam bom momento

Green Bay Packers e Dallas Cowboys defrontam-se na noite de domingo, a partir das 21:25 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 10.ª jornada do campeonato norte-americano de futebol americano (NFL), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que somam resultados bem distintos neste arranque de temporada.

À entrada para esta ronda, os Green Bay Packers posicionam-se no 13.º lugar da National Football, com três vitórias e seis derrotas em nove jogos disputados, enquanto que os Dallas Cowboys se encontram no terceiro posto, com seis triunfos e dois desaires até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Green Bay Packers registaram cinco derrotas consecutivas (New York Giants, New York Jets, Washington Commanders, Buffalo Bills e Detroit Lions), ao passo que os Dallas Cowboys somaram quatro triunfos (Washington Commanders, Los Angeles Rams, Detroit Lions e Chicago Bears) e um desaire (Philadelphia Eagles).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Green Bay Packers, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os Dallas Cowboys a levarem a melhor no outro embate realizado durante esse mesmo período de tempo.