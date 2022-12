Green Bay Packers-Los Angeles Rams: duelo entre equipas da NFC

CÓD 292 G. Bay Packers 1,28 Empate 12 LA Rams 3,25

Em jogo da 14.ª jornada da temporada regular da NFL, Green Bay Packers e Los Angeles Rams encontram-se esta segunda-feira no Lambeau Field, numa partida que colocará frente frente o 10.º e o 15.º da NFC, respetivamente.Com 5 vitórias e 8 derrotas, os Green Bay Packers estão em melhor posição e o facto de jogarem em casa servirá de motivação para enfrentar esta partida, na qual terão como adversário um conjunto que tem menos um triunfo e mais uma derrota.Em termos individuais, atenção aos registos de Aaron Rodgers e Christian Watson no lado dos Packers, ao passo que no conjunto visitante as figuras a ter em conta são Matthew Stafford e Cooper Kupp.Em termos de confronto direto, na época passada os Green Bay Packers bateram os Los Angeles Rams, em outubro, por 36-28.