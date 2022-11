Green Bay Packers-Tennessee Titans: abertura de mais uma ronda na NFL

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 323 G. Bay Packers 1,54 Empate 11,5 Tennes. Titans 2,3

Duelo de equipas de conferências distintas na NFL, com os Green Bay Packers, os nonos da NFC, a receberem a visita dos Tennessee Titans, os terceiros da AFC.Com seis vitórias e três derrotas, os Titans estão mais certeiros neste arranque de temporada, isto depois de até terem começado com duas derrotas seguidas. Já os Packers, com quatro vitórias e seis derrotas, perderam cinco desses encontros nos últimos seis encontros.Em termos de confronto direto, os Green Bay Packers venceram os últimos dois jogos diante dos Tennessee Titans, ambos por margens consideráveis: 31-17 em 2018 e 40-14 em 2020.