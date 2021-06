Grémio-Ath. Paranaense: equipa de António Oliveira só sabe vencer

Encontro da terceira jornada do Brasileirão, com o segundo colocado Athletico Paranaense a receber a visita do Grémio, numa partida na qual a formação do português António Oliveira terá pela frente uma equipa gaúcha que tem apenas um jogo disputado - e com derrota.



Com dois triunfos até ao momento, o Athletico venceu diante do América Mineiro e Juventude, tendo por agora quatro golos marcados e nenhum sofrido. Por outro lado, o conjunto do Paraná leva oito jogos seguidos sem perder, sendo que em apenas dois deles o marcador apresentou mais do que 3 golos.



Quanto ao Grémio, não perdeu nenhum dos últimos três jogos que disputou - dois da Copa do Brasil e um para a Recopa Gaúcha -, sendo que em nenhum deles sofreu golos. Neste jogo, refira-se, a equipa de Porto Alegre não terá Alisson, Diego Churín e Elias, havendo ainda dúvidas quanto a Douglas Costa.



Quanto ao confronto direto, o Grémio leva duas vitórias seguidas, ambas conseguidas na época passada: 2-1 e 1-0.

CÓD 144 Grêmio 1.7 Empate 3.13 Ath. Paranaense 4.37