Guairena-Internacional: cimeira de líderes na Sul-Americana

CÓD 219 Guairena FC 3.8 Empate 3 Internacional 1.7

Encontro da 4.ª jornada do Grupo E da Copa Sul-Americana, a colocar frente a frente os dois primeiros colocados da tabela, ambos empatados no topo com 5 pontos.Grande sensação desta primeira volta, o Guairena pode esta quinta-feira dar um passo importante rumo a um inédito apuramento para os 'oitavos', isto diante de um oponente perante o qual empatou a um golo na visita ao Beira-Rio, em Porto Alegre.Ainda assim, a verdade é que a fase dos brasileiros é relativamente mais positiva, já que nos últimos cinco jogos não perderam nenhum e nos últimos três nem golos sofreram. Já o Guairena, analisando os mesmos cinco jogos, venceram dois e perderam três, tendo sofrido golo em quatro deles.