Hansa Rostock-Mannheim: de olho na subida

À espreita de uma posição de subida à 2.Bundesliga, o Mannheim visita esta terça-feira o reduto do Hansa Rostock, numa partida da 29.ª jornada da 3.Liga no qual ambos os conjuntos estão apontados em jogar as derradeiras fichas na luta pela promoção.



Mais bem colocado, no quarto posto, o Mannheim tem 44 pontos e está a apenas 3 do segundo lugar, chegando a este jogo na sequência de uma derrota no encontro da retoma. Aliás, nos anteriores dois duelos, ainda prévios à paragem pela Covid-19, também não havia ganho, pelo que a crise começa a instalar-se. Por outro lado, de notar que em quatro dos últimos cinco jogos, sofreu sempre golos... e também marcou.



Quanto ao Hansa Rostock, vem de um empate na retoma, sendo que nos últimos cinco duelos apenas perdeu um. Por outro lado, em cinco dos últimos seis jogos foi a primeira equipa a marcar e em quatro dos últimos cinco chegou ao intervalo na frente.



Na primeira volta, no encontro de estreia entre estes dois clubes, houve um empate a zero.