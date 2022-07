Holanda-Portugal: lusas à procura da primeira vitória no Europeu feminino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Holanda e Portugal defrontam-se na noite desta quarta-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos do Campeonato da Europa de futebol feminino, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que não venceram no jogo de abertura.

Na ronda inaugural, a Holanda empatou com a Suécia por 1-1, enquanto que a Seleção Nacional feminina conquistou um ponto depois de uma igualdade a duas bolas com a Suíça - depois de ter estado a perder por 0-2.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as provas em que as duas seleções estiveram recentemente inseridas, de notar que a Holanda registou três vitórias (África do Sul, Bielorrússia e Finlândia), um empate (Suécia) e uma derrota (Inglaterra), ao passo que Portugal somou três triunfos (Bulgária e Grécia - em duas ocasiões distintas) e dois empates (Austrália e Suíça).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da Holanda, seleção que venceu os dois duelos até ao momento disputados entre os dois países.