Huesca-Betis: equipa da casa em crise

Encontro de encerramento da jornada 18 da Liga espanhola, com o último colocado Huesca a receber a visita do Betis, num embate no qual terá pela frente um conjunto andaluz que entra nesta ronda no 11.º posto.



Com 20 pontos, o Betis está na zona intermédia da tabela, chegando a este jogo numa fase de altos e baixos, com duas vitórias nos últimos cinco duelos. Uma delas foi conseguida a meio da semana, diante do Mutilvera, na Taça do Rei, num duelo no qual os andaluzes ampliaram a sua sequência de jogos a sofrer, que já vai em três - nos últimos dez jogos apenas por três vezes não sofreram golos.



Quanto ao Huesca, tem 12 pontos e está numa posição aflitiva na tabela e chega a esta partida vindo de seis jogos seguidos a sofrer golos, cinco sem vencer e três a perder. A derrota mais recente foi a meio da semana e representou o adeus à Taça do Rei.



O grande ponto de incógnita, e que pode mesmo fazer a diferença, passa pelas ausências de parte a parte, já que o Betis não poderá contar com vários jogadores habitualmente titulares. Víctor Camarasa, William Carvalho e Dani Martin estão lesionados, Guido Rodríguez suspenso, ao passo que Álex Moreno, Martín Montoya, Joaquín, Andrés Guardado, Marc Bartra e Cristian Tello estão infetados com Covid-19. Quanto ao Huesca, apenas tem como baixa Pablo Maffeo.



A fechar, uma nota para o confronto direto, que em cinco dos últimos seis teve golos de ambas as equipas, sendo que os três mais recentes tiveram também acima de 3 golos. Irá a tendência manter-se?

CÓD 125 Huesca 2.83 Empate 3.22 Bétis Sevilha 2.51