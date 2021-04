Huesca-Elche: duelo de aflitos em Espanha

Encontro de abertura da jornada 30 da Liga espanhola, com um embate de aflitos entre Huesca e Elche CF, duas equipas que entram nesta ronda no 18.º e 17.º postos, respetivamente.



Em melhor posição, o Elche tem 26 pontos e está na primeira posição acima da zona de descida, ainda que chegue a esta partida vindo de quatro encontros seguidos sem ganhar e sete consecutivos a sofrer. Ainda assim, note-se que em cinco deles conseguiu pelo menos também marcar.



Quanto ao Huesca, tem menos 2 pontos, mas vem de uma moralizadora vitória diante do Levante por 2-0, fora de casa. Um resultado que travou uma sequência de cinco encontros sem vencer e que permitiu ganhar novo ânimo na tabela.



Para este jogo, refira-se, o Huesca tem três baixas certas (Javier Ontiveros, Pablo Maffeo e Gastón Silva), sendo que Dimitrios Siovas e Luisinho estão em dúvida. Do lado oposto, apenas há a questão de Pablo Piatti, em dúvida devido a lesão.



Na primeira volta, em outubro, registou-se um empate sem golos, naquele que foi o quarto jogo seguido do Huesca sem perder diante deste Elche.

CÓD 129 Huesca 1.97 Empate 3.04 Elche CF 3.65