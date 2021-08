Huracán-Vélez Sarsfield: à procura do rumo positivo

Encontro do torneio Apertura argentino, com um embate entre o Huracán e o Vélez Sarsfield, duas equipas que até ao momento ainda não conseguiram um rendimento totalmente satisfatória nas sete jornadas já disputadas.



Os da casa, 18.ºs com 7 pontos, venceram um encontro e empataram quatro, mas já leva seis jogos seguidos sem ganhar. Já o Vélez, depois de sete partidas sem triunfar, ganharam na mais recente, ao bater o Lanús, em casa, por 5-1. Uma goleada que serviu para dar uma sapatada na crise e que pode servir para dar o mote para uma recuperação. Esse duelo, refira-se, foi o único dos últimos seis do Vélez que teve mais do que 3 golos.



Olhando ao confronto direto, o registo de golos é logo algo que chama a atenção, já que apenas um dos últimos dez jogos entre estas duas equipas teve mais do que 3 golos. O Vélez leva cinco jogos seguidos sem perder e três a marcar diante deste Huracán, uma equipa à qual venceu nos últimos dois jogos disputados: 2-1 e 2-0. Como será desta vez?

CÓD 268 Huracán 3.15 Empate 2.9 Vélez Sarsfield 2.1