IFK Gotemburgo-AIK Estocolmo: duelo da segunda jornada na Suécia

Duelo da segunda jornada do campeonato sueco, com o IFK Gotemburgo a receber a visita do AIK Estocolmo, numa partida que colocará frente a frente o oitavo e o primeiro, respetivamente.



Com uma vitória no arranque, o conjunto de Estocolmo procura dar seguimento a esse bom arranque, tendo pela frente uma formação de Gotemburgo que na primeira ronda empatou a zero em casa do Orebro.



No que ao confronto direto diz respeito, a última vez que estas duas equipas se enfrentaram foi no ano passado, com uma vitória para cada lado, sempre por parte da equipa que atuou em casa. Em seis dos últimos oito duelos, refira-se, o AIK foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente. Por outro lado, note-se que em apenas um dos últimos seis encontros diretos se viram mais do que 3 golos.

CÓD 429 IFK Gotemburgo 2.54 Empate 2.93 AIK Estocolmo 2.5