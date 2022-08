Indianapolis Colts-Detroit Lions: em busca da primeira vitória na pré-época

• Foto: Getty Images

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em mais um jogo de preparação para a nova temporada da NFL, Indianapolis Colts e Detroit Lions encontram-se na tarde deste sábado, num duelo que colocará frente a frente duas equipas que no primeiro encontro que disputaram nesta pré-temporada saíram derrotados. Os Indianapolis Colts perderam por 27-24 com os Buffalo Bils, ao passo que os Detroit Lions cederam perante os Atlanta Falcons.



Para estas duas equipas a nova temporada será a chance de fazer melhor do que a anterior, onde ambas se ficaram pela fase regular, ao serem oitavos na AFC e 16.ºs na NFC, respetivamente.



Em termos históricos, estas duas equipas voltam a encontrar-se na pré-temporada, tal como no ano passado, tendo na altura os Colts vencido por 27-17 em casa de Detroit.

Por Record