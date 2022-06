Internacional-Coritiba: regressar aos triunfos na mira

CÓD 103 Internacional 1.57 Empate 3.79 Coritiba 5.54

Vindo de cinco jogos seguidos sem ganhar, o Coritiba procura na madrugada deste sábado voltar aos triunfos no Brasileirão, defrontando pelas 1h30 o Internacional, uma equipa que entra em campo nesta 14.ª jornada da 5.ª posição, com 21 pontos, mais 6 do que a Coxa.Com 5 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, o Internacional vem de uma derrota diante do Botafogo, num jogo no qual acabou com mais um jogador, mas mesmo assim acabou batido com um golo no período final. Nesse jogo, refira-se, o Inter ampliou para quatro o número de jogos a sofrer golos, sendo que, tal como em seis dos anteriores sete jogos houve golos de ambas as equipas.Quanto ao Coritiba, vem das tais cinco partidas seguidas sem ganhar e leva também cinco encontros seguidos a sofrer golos. Nesses cinco jogos foi também a primeira equipa a sofrer e em quatro delas ao intervalo esteve em desvantagem. Em termos totais, somente um dos últimos oito jogos teve 3 ou mais golos.Quanto ao confronto direto, o Internacional leva 11 jogos seguidos sem perder diante do Coritiba, uma equipa à qual leva igualmente quatro partidas consecutivas a marcar. Em seis dos últimos sete, refira-se, o marcador final teve 2 ou menos golos.