Itália-Alemanha: squadra azzurra tenta esquecer derrota na Finalíssima

Itália e Alemanha defrontam-se, este sábado, a partir das 19:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que já entram em campo a conhecer o resultado do duelo entre Inglaterra e Hungria.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições oficiais e não oficiais em que as duas seleções estiveram recentemente inseridas, de notar que a Itália registou uma vitória (Turquia), dois empates (Suíça e Irlanda do Norte) e duas derrotas (Macedónia do Norte e Argentina), enquanto que a Alemanha somou quatro triunfos (Macedónia do Norte, Liechtenstein, Arménia e Israel) e um empate (Holanda).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio entre as duas seleções, com ambas a somarem uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre os dois conjuntos.