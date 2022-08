Jong PSV Eindhoven-FC Dordrecht: com promessa de golos... mas não muitos

Em jogo da 2.ª jornada da Eerste Divisie, o segundo escalão do futebol holandês, o Jong PSV Eindhoven recebe a visita do FC Dordrecht, numa partida entre duas formações que na primeira jornada não conseguiram vencer. Os de Eindhoven, que são a equipa de reservas do PSV, empataram a um golo diante do Willen II, ao passo que o FC Dordrecht perdeu por 2-0 na receção ao Roda.



Num país em que o futebol é ofensivo por tradição, nota aos golos, já que contando duelos de preparação estas duas equipas levam sequências prolongadas de jogos a sofrer: o PSV há 17 jogos, o Dordrecht há 14. Ainda falando em golos, e contando o registo total, com pré-temporada incluida, note-se que ambas as equipas marcaram em sete dos últimos oito jogos do PSV, ao passo que no caso do Dordecht essa estatística se viu em seis dos últimos oito.



No confronto direto, o PSV sofreu sempre pelo menos um golo nos últimos 13 encontros, sendo que em oito dos últimos 10 ambas as equipas marcaram. Ainda assim, de notar que apenas um dos últimos cinco jogos teve 3 ou mais golos.

Por Record