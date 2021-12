Juv. Viana-Paço de Arcos: duelo de equipas com história

Em jogo da 12.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, Juv. Viana e Paço de Arcos reencontram-se esta quarta-feira dois anos depois do último embate, numa partida de históricos que será a 28.ª entre as duas equipas.



A vantagem está do lado dos minhotos, com 14 vitórias contra 9 dos de Paço de Arcos, num duelo direto que teve ainda 4 empates. No encontro mais recente, disputado em 2019, os minhotos ganharam por 8-2 em casa, depois de terem perdido por 5-3 em Paço de Arcos.



Esta época, a Juventude tem 10 pontos e está no 11.º posto, ao passo que o Paço de Arcos surge duas posições acima, com mais 1 ponto conquistado. A diferença aqui é essencialmente um empate e uma derrota, já que ambas as equipas têm 3 triunfos. Em termos de golos, os de Viana marcaram 37 e sofreram 58; os de Paço de Arcos marcaram 32 e sofreram 48.



Em termos individuais, Pedro Delgado é o melhor marcador dos vianenses, com 10 golos, ao passo que Filipe Fernandes tem o mesmo estatuto nos visitantes, com 9.

Por Record