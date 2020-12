Juventus-Atalanta: Cristiano Ronaldo de pé quente

A viver uma daquelas fases de goleador à CR7, Cristiano Ronaldo procura esta quarta-feira ampliar o seu registo de golos na Serie A - tem até ao momento 10 -, tendo pela frente uma Atalanta à qual já marcou três golos em cinco partidas disputadas.



Em quarto, com 23 pontos, a Juventus parece estar em fase de recuperação, chegando a este jogo numa sequência de dez partidas sem perder e quatro vitórias consecutivas. Nesses dez jogos, refira-se, os de Turim marcaram primeiro em oito deles.



Quanto à Atalanta, vem também numa série sem derrotas - no caso de três duelos -, entrando em campo no oitavo lugar, com 17 pontos. Curiosamente, ao contrário do que se via noutros tempos, os jogos da equipa de Génova não têm sido ricos em golos, com apenas um dos últimos sete a ter mais do que 3.



Quanto ao confronto direto, aí a história dá motivos para Cristiano Ronaldo e companhia sorrirem. É que os de Turim não perderam nenhum dos últimos três jogos diante da Atalanta, ainda que curiosamente levem já cinco duelos seguidos a sofrer. Aliás, acaba até por ser interessante perceber-se que, mesmo tendo esse registo positivo, a Juventus tenha sido a primeira equipa a sofrer em quatro dos mais recentes cinco jogos.



A finalizar, nota para o facto de a Juventus continuar privada da dupla de centrais composta por Giorgio Chiellini e Merih Demiral, ao passo que do lado oposto as baixas são as de Mario Pasalic, Mattia Caldara e Aleksey Miranchuk.

CÓD 173 Juventus 1.86 Empate 3.62 Atalanta 3.68