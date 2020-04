Juventus FC-Diriangen FC: com o playoff na mira

Segundo colocado na tabela do torneio Clausura, com 27 pontos, o Diriangen FC visita este sábado o reduto da Juventus FC, num duelo da 14.ª jornada no qual terá pela frente o sétimo colocado, com 13 pontos.



Na luta por uma posição direta no playoff, o Diriangen FC sabe que uma vitória é algo essencial para continuar a depender apenas de si, ao passo que a formação da casa corre atrás do prejuízo em busca de subir ao sexto posto, o último lugar de acesso ao playoff de acesso à fase de luta pelo título.



Este será o segundo duelo da época entre estas duas equipas, tendo o primeiro sido vencido pelo Diriangen, por 1-0. Como será desta vez?