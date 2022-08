Kaia Kanepi-Naomi Osaka: duelo da 1.ª ronda em Toronto

CÓD 706 Kaia Kanepi 2.9 Empate Naomi Osaka 1.36

Encontro da 1.ª ronda do torneio de Toronto, o chamado Canada Masters, com a estónia Kaia Kanepi a defrontar a japonesa Naomi Osaka, num duelo que promete ténis de elevado quilate nos courts da cidade canadiana.Com 24 vitórias e 12 derrotas este ano, Kaia Kanepi é a tenista mais bem colocada no ranking WTA, no 31.º posto, ao passo que Naomi Osaka surge na 39.ª posição, com um registo neste ano de 13 vitórias e 6 derrotas.Vinda de um torneio de Washington no qual caiu na final perante Liudmila Samsonova, Kaia Kanepi procura recuperar desse desaire que lhe roubou a chance de conseguir o quinto título da carreira, ao passo que Osaka, ainda a regressar aos poucos, vem de um torneio de San José no qual caiu na segunda ronda.Olhando ao registo no confronto direto, estas duas tenistas defrontaram-se apenas uma vez, com Kaia Kanepi a ter do seu lado a vantagem desse duelo, quando em 2017, no US Open bateu Naomi Osaka em três sets, com parciais de 6-2, 2-6 e 7-5.