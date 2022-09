LA Rams-Buffalo Bills: visitantes com vantagem no frente a frente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Los Angeles Rams e Buffalo Bills defrontam-se na madrugada de quinta para sexta-feira, a partir das 01:20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira jornada do campeonato norte-americano de futebol americano (NFL), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que venceram três dos últimos cinco jogos disputados.

Nos últimos cinco embates para a NFL, os Los Angeles Rams bateram os San Francisco 49ers, os Cincinnati Bengals e os Los Angeles Chargers, tendo perdido frente aos Houston Texands e Cincinnati Bengals, enquanto que os Buffalo Bills levaram a melhor sobre os New England Patriots, Indianapolis Colts e Denver Broncos e perderam diante dos Kansas City Chiefs e Carolina Panthers.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Buffalo Bills, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os Buffalo Bills a levarem a melhor no outro embate realizado durante esse mesmo período de tempo.