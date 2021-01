La Rochelle-Stade Toulouse: líderes do 'Top 14' entram em campo

La Rochelle e Stade Toulouse defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 15.ª jornada do 'Top 14', num encontro que colocará frente a frente duas formações que atualmente se posicionam no topo da tabela classificativa.

Com uma vantagem pontual de três pontos, o Stade Toulouse vai liderando neste momento a prova, com 52 pontos, após somar onze vitórias, um empate e três derrotas, enquanto que o La Rochelle é 2.º classificado, com 49 pontos, após somar onze triunfos e três derrotas - soma menos um jogo disputado até ao momento.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o La Rochelle registou cinco vitórias consecutivas (Edinburgh, Bath, Montpellier, Agen e Aviron Bayonnais). O mesmo registou foi também alcançado pelo seu próximo adversário, que bateu o Exeter Chiefs, o Bordéus Begles, o Montpellier, o Stade Français Paris e o Agen.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Stade Toulouse, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o La Rochelle a vencer por apenas uma vez durante esse período.