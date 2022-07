Lausanne-FC Schaffhausen: visitados à procura da primeira vitória na estreia em casa

Lausanne e FC Schaffhausen defrontam-se na tarde desta sexta-feira, a partir das 19:15 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada do campeonato nacional de futebol da Suíça, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que registaram resultados distintos no arranque da prova.

Na primeira jornada do campeonato, o Lausanne perdeu por 0-1 na deslocação ao terreno do Bellinzona, enquanto que o FC Schaffhausen venceu em casa o Thun, também por 1-0.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Lausanne registou quatro vitórias (Dínamo Kiev, Echallens, Bulle e Thun) e uma derrota (Bellinzona), ao passo que o FC Schaffhausen somou dois triunfos (Grasshoppers e Thun) e três desaires (Luzern, Winterthur e Young Boys).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Lausanne, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o FC Schaffhausen a não conseguir melhor do que três empates nos outros embates realizados durante esse mesmo período de tempo.