Leeds United-Arsenal: gunners visitam equipa de Bielsa

Leeds Utd Empate Arsenal FC

A viver um bom momento, traduzido no quarto posto na tabela da Premier League, o Arsenal visita este sábado o reduto de um Leeds bastante abatido pela goleada sofrida a meio da semana diante do Man. City, isto num duelo da 18.ª jornada do campeonato inglês que colocará no caminho dos gunners, os quartos colocados, uma equipa que ocupa a 16.ª posição.Com 16 pontos, o Leeds tem até ao momento apenas 3 vitórias em 17 jogos (empatou sete e perdeu sete), sendo que em termos de golos marcou 17 e sofreu 32. Nos últimos três perdeu dois e empatou um, tendo sofrido 12 golos e marcado 4. Para piorar as contas, o Leeds tem uma longa lista de ausentes, onde entram Robin Koch, Pascal Struijk, Rodrigo, Kalvin Phillips, Patrick Bamford, Jamie Shackleton, Liam Cooper e Junior Firpo.Quanto ao Arsenal, vem de dois triunfos seguidos, tem 29 pontos, com 23 golos marcados e 22 sofridos até ao momento. Os gunners têm 9 vitórias, 2 empates e 6 derrotas até ao momento, sendo que para esta partida não contarão com Sead Kolasinac e Pierre-Emerick Aubameyang.Em termos de confronto direto, este será o segundo duelo da época entre as duas equipas, tendo o Arsenal vencido o primeiro, referente à Taça da Liga, por 2-0. Irá a história repetir-se?