Leeds United-Crystal Palace: à procura da vitória

• Foto: Reuters

Encontro de fecho da jornada 14 da Premier League, com um embate entre Leeds United e Crystal Palace, que colocará frente a frente o 17.º e o 11.º colocados, respetivamente. Com 12 pontos, o conjunto da casa pode saltar para o 15.º posto em caso de triunfo, ao passo que os visitantes poderão apanhar o Tottenham no 7.º lugar se vencerem.



Com 2 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, numa campanha na qual marcou 12 golos e sofreu 20, o Leeds chega a este jogo vindo de três duelos seguidos sem ganhar (dois empates e uma derrota). Do ponto de vista individual, Robin Koch, Patrick Bamford e Luke Ayling são baixas certas.



Quanto aos londrinos, entram em campo vindos de um desaire diante do Aston Villa, naquela que foi mesmo a única derrota nos últimos oito duelos. Sem James McArthur, Nathan Ferguson e Joachim Andersen neste jogo, o Palace foi a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco encontros que disputou, sendo que dos últimos oito marcou e sofreu em seis.



Quanto ao confronto direto, apenas um dos últimos seis duelos não teve golos de ambas as equipas, curiosamente o mais recente, na vitória do Leeds, por 2-0, em fevereiro. Como será desta vez?

Por Record