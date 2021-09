Leeds United-Liverpool: visitantes ainda sem derrotas

Num encontro da quarta jornada da Premier League, com o Liverpool a receber a visita do Leeds, numa partida que colocará frente a frente o quinto e o 15.º colocados, respetivamente.



Com 7 pontos, o Liverpool tem duas vitórias e um empate, com seis golos marcados e um sofrido. Neste jogo os reds não devem contar com Roberto Firmino, James Milner, Takumi Minamino e Neco Williams, estando ainda em dúvida a presença de Alisson. Olhando aos registos recentes, o Liverpool leva cinco jogos seguidos sem perder, sendo que em quatro desses duelos os reds foram a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente.



Quanto ao Leeds, neste jogo sem Mateusz Klich, Junior Firpo e Robin Koch, leva três jogos sem vencer, sendo que em sete dos últimos oito encontros que disputou (contando pré-temporada) o marcador teve pelo menos 3 golos. Já em quatro dos últimos cinco ambas as equipas marcaram, ao passo que em cinco dos últimos seis os de Leeds foram os primeiros a sofrer.



Quanto ao confronto direto, o Liverpool leva 10 jogos seguidos sem perder diante do Leeds e 14 encontros consecutivos a marcar. Na época passada houveum triunfo do Liverpool por 4-3 em casa e um empate a um no Elland Road.

CÓD 160 Leeds United 4.18 Empate 4.04 Liverpool 1.69